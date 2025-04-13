أبو عبيدة: اليمن يصرّ على شلّ قلب الكيان الصهيوني

قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "أبو عبيدة"، اليوم الأحد، إن فلسطين وشعبها لن ينسوا وقفة اليمن "المشرفة" إلى جانبهم، مشيرًا إلى أن "الأخوة" في اليمن يصرون على "شل قلب الكيان الصهيوني".

وأورد "أبو عبيدة" في تغريدة له على قناته الرسمية على تليجرام، تابعتها "الرسالة نت ": "لا زال إخوان الصدق في اليمن يصرّون على شلّ قلب الكيان الصهيوني؛ وقوفاً إلى جانب غزة التي تتعرض لحرب إبادة شعواء، رغم دفعهم ضريبةً باهظةً من دمائهم العزيزة ومقدرات بلدهم الشقيق جراء هذا الوفاء لفلسطين والأقصى".

وأضاف: "إن فلسطين وشعبها لن ينسوا هذه الوقفة المشرفة إلى جانبهم، وتلك العزيمة الصلبة التي تبشر بخيرية هذه الأمة، وقدرتها على زعزعة أمن هذا الكيان إذا توفرت الإرداة والإيمان مع القدرة على الفعل مهما كان متواضعاً".