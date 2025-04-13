النونو: مستعدون لصفقة تبادل "جادة" مقابل وقف الحرب وانسحاب الاحتلال

أكد القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، في تصريحات خاصة لقناة الشرق، أن الحركة مستعدة للدخول في صفقة تبادل أسرى "جادة"، شريطة أن تتضمن وقفًا شاملًا للحرب وانسحابًا إسرائيليًا من قطاع غزة.

وأوضح النونو أن ما تسعى إليه إسرائيل حاليًا يقتصر فقط على إطلاق سراح أسراها، دون الالتزام بالمرحلة الثانية من الاتفاق، والمتعلقة بوقف إطلاق النار الكامل، معتبرًا أن هذا النهج يعكس تنصل إسرائيل من التزاماتها وتعطيلها لتنفيذ اتفاق وقف النار.

وأضاف أن حماس تعاملت بإيجابية ومرونة مع الأفكار المطروحة على طاولة التفاوض، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال الذي يواصل المراوغة ويعرقل التوصل إلى اتفاق شامل ينهي العدوان.

وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، شدّد النونو على أن "اليوم التالي" لإدارة قطاع غزة هو شأن فلسطيني داخلي بحت، ولا يحق لأي جهة خارجية فرض رؤيتها أو التدخل فيه.

وحول موقف الحركة من سلاح المقاومة، أكد النونو أن سلاح حماس والفصائل ليس مطروحًا للنقاش أو التفاوض، باعتباره من ثوابت الشعب الفلسطيني ووسيلة مشروعة للدفاع عن النفس في وجه الاحتلال.