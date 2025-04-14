استشهاد الممرضة منار امطير إثر توقف قلبها بعد حادث قرب حاجز حلحول

أعلن رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الميزان بالخليل، اليوم، عن استشهاد الممرضة منار فرح عيسى امطير (28 عامًا) بعد تعرضها لتوقف قلبها نتيجة حالة خوف شديد، عقب حادث اصطدام مركبتها بحاجز جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام قرب بلدة حلحول شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن الممرضة امطير كانت تقود مركبتها باتجاه حاجز حلحول عندما اصطدمت عن طريق الخطأ بالمكعبات الإسمنتية المحيطة بالحاجز. الحادث تسبب بحالة من الخوف الشديد لدى الممرضة، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية تدريجياً حتى إعلان استشهادها اليوم.

تشهد حواجز الاحتلال في الضفة الغربية العديد من الحوادث المأساوية التي تنتهي بإصابات أو وفيات نتيجة التصعيد المستمر ضد الفلسطينيين، حيث باتت الحواجز نقاط توتر يومية تؤثر على حياة المواطنين وسلامتهم.