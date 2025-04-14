حماس: اقتحام المستوطنين للأقصى تصعيد خطير يستوجب التحرك الفوري

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها، صباح اليوم، أن اقتحام قطعان المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدائهم طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية، يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا متجددًا لحرمة المسجد.

واعتبرت الحركة أن هذه الخطوات تأتي في إطار المخططات الصهيونية لتهويد المسجد الأقصى ومدينة القدس وطمس هويتهما العربية والإسلامية، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد.

ودعت حماس الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى ومواجهة محاولات الاحتلال والمستوطنين لتغيير الواقع فيه، مؤكدةً أهمية تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال دفاعًا عن الأرض والمقدسات.

كما طالبت الحركة الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، في ظل تصاعد العدوان على غزة والضفة المحتلة.