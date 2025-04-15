المستشفى الكويتي التخصصي تطالب بحماية المنشآت الطبية ووقف العدوان

قالت إدارة مستشفى الكويت التخصصي الميداني في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت صباح اليوم البوابة الشمالية للمستشفى بصاروخ مباشر، ما أدى إلى استشهاد أحد أفراد الطواقم الطبية وإصابة تسعة آخرين من الكوادر الطبية والمرضى بجروح متفاوتة.

وأدانت إدارة المستشفى، في تصريح صحفي، هذا الاستهداف بأشد العبارات، معتبرةً أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأكدت أن هذا الهجوم يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تدمير المستشفيات والعاملين فيها.

ودعت الإدارة المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لحماية المنشآت الطبية وضمان سلامة العاملين فيها، ووقف الاعتداءات المتكررة على المرافق الصحية.

وشددت الإدارة على استمرار تقديم الخدمات الطبية رغم الظروف الصعبة، مؤكدة التزامها بواجبها الإنساني تجاه المرضى والجرحى في ظل الانتهاكات المتواصلة.

يُشار إلى أن قطاع غزة يشهد تصعيدًا إسرائيليًا واسعًا، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وزيادة الضغط على القطاع الصحي.