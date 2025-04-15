الصحة العالمية: الاحتلال يحول دون صيانة "المعمداني" بغزة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن حصار الاحتلال الإسرائيلي يمنع صيانة مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة الذي خرج عن الخدمة إثر قصفه.

وأكدت على لسان المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس، اليوم الثلاثاء، أن المستشفى لم يعد قادراً على استقبال المرضى أو تقديم أي خدمات طبية،

وأوضحت هاريس، أن أقسام المختبر والأشعة تعرضت لأضرار جسيمة، وسط استحالة إدخال المعدات أو قطع الغيار اللازمة بسبب الحصار المفروض.

وأضافت أن هناك 40 مريضاً في حالة حرجة لا يمكن نقلهم إلى مستشفيات أخرى، في حين بقي عدد من أفراد الطاقم الطبي داخل المستشفى لرعايتهم رغم المخاطر.

من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المستشفى أصبح غير قادر على العمل نتيجة القصف.

وشنت طائرات الاحتلال، فجر الأحد الماضي، غارة جوية استهدفت المستشفى، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من أقسامه وخروجه الكامل عن الخدمة.

والمستشفى المعمداني في غزة يقع على الأطراف الشمالية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة، وتُديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس ويُعد من أقدم مستشفيات المدينة حيث تأسس عام 1882.

وتحول المعمداني إلى أهم مستشفى في مناطق شمال قطاع غزة بعد الدمار الكبير الذي ألحقه جيش الاحتلال بمجمع الشفاء الطبي والمستشفيين الإندونيسي وكمال عدوان خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 18 شهرا.

ويستقبل المستشفى يوميا عشرات الإصابات جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي يتعرض لها القطاع منذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي.