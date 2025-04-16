أطباء بلا حدود: غزة أصبحت "مقبرة جماعية" للفلسطينيين

قالت منظمة أطباء بلا حدود أن غزة أصبحت "مقبرة جماعية" للفلسطينيين، ومن يساعدونهم مع استئناف القوات الإسرائيلية هجومها العسكري على قطاع غزة في فلسطين ،وتوسيع نطاقه جوًا وبرًا وبحرًا.

وأشارت المنظمة إلى أن الاحتلال هجر بشكل قسري السكان ،ومنع وصول المساعدات الأساسية عن عمد، مما يدمّر حياة الفلسطينيين بشكل ممنهج مرة أخرى.

واضافت المنظمة أن الهجمات القاتلة التي شنتها القوات الإسرائيلية، تجاهلت بشكل صارخ سلامة العاملين في المجال الإنساني، والطبي في غزة.

ودعت المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى الرفع الفوري لحصار غزة اللاإنساني والقاتل، وحماية أرواح الفلسطينيين، والعاملين في المجال الإنساني والطبي.

وطالبت جميع الأطراف باستعادة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه.

يتواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، منذ 18 مارس/ آذار الماضي، بعد تهدئة هشة سرعان ما انقلب عليها نتنياهو، واستأنف حرب الإبادة والتهجير ووقف المساعدات وإغلاق المعابر، التي بدأت قبل نحو 17 شهرًا.

وبلغت حصيلة الشهداء على قطاع غزة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية على القطاع في 18 مارس/ آذار المنصرم 1630 شهيداً، و4302 إصابة.

وارتفع إجمالي شهداء القطاع إلى 51 ألفاً، بينما سُجلت 116 ألفاً و343 إصابة في القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.