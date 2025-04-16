الدفاع المدني: قد نشهد مزيدًا من الوفيات خلال الأيام المقبلة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن الوضع يزداد صعوبة في قطاع غزة؛ بسبب استمرار إغلاق المعابر لما يزيد عن شهر ونصف.

وأضاف بصل، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الواقع الإنساني يزداد صعوبة في ظل النقص الحاد في الاحتياجات.

وشدد على أن المجاعة أصبحت ظاهرة واضحة في القطاع والوضع بات كارثيا للغاية، متابعًا: "لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود، ما ينعكس سلبًا على حياة الفلسطينيين".

وأشار بصل إلى أنه خلال الأيام المقبلة، قد نشهد مزيدًا من الوفيات بسبب نقص مستلزمات الحياة.

وفي وقت سابق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من المخططات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدف للسيطرة على المساعدات الإنسانية، وفرض مزيد من سياسات التجويع والحصار على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، في ظل العدوان المستمر وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون.

وأكد الإعلام الحكومي، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من شهر ونصف، ويمنع إدخال الغذاء، الدواء، ومواد الإيواء، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تلزم قوة الاحتلال بتأمين احتياجات السكان الواقعين تحت سيطرتها.

وكانت قوات الاحتلال جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 1630 مواطنًا وإصابة 4302 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية قطرية.