الإعلام الحكومي: الأسرى الفلسطينيون يُجسدون معركة الصمود في وجه الاحتلال

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صدر بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يُصادف السابع عشر من أبريل/نيسان من كل عام، أن أكثر من 10,000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، في أكثر من 20 مركز اعتقال وتعذيب.

وأشار المكتب إلى أن الاحتلال يُواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني عبر سياسات الإهمال الطبي، والاعتقال التعسفي، والتعذيب الوحشي، ما أدى إلى استشهاد 63 معتقلاً منذ بدء العدوان على قطاع غزة، بينهم أكثر من 40 من أبناء القطاع.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، وإيفاد لجان تقصي حقائق دولية، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين".

وشدد المكتب على أن قضية الأسرى ستظل محور النضال الفلسطيني، ولن تتحقق العدالة أو السلام دون إطلاق سراح كافة المعتقلين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.