أمير قطر: اتفاق بشأن غزة عرقلته (إسرائيل) وسلام بلا دولة فلسطينية مستحيل

أكد أمير دولة قطر أن بلاده توصلت إلى اتفاق يتعلق بالأوضاع في غزة قبل عدة أشهر، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم به، مما أدى إلى استمرار المعاناة الإنسانية في القطاع.

وشدد أمير قطر على موقف بلاده الثابت بأن السلام في المنطقة لا يمكن تحقيقه دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، مؤكداً أن قطر ستواصل جهودها لتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أمير قطر أن بلاده تعمل مع الأطراف الدولية والإقليمية للضغط نحو تحقيق حل عادل يضمن حقوق الفلسطينيين، مشيراً إلى أهمية وحدة الصف الفلسطيني ودعم الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية كخطوة أساسية في مسار التحرر الوطني.