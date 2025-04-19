أبو عبيدة : انتشال جثمان شهيد كان يؤمّن الأسير عيدان الكسندر ومصير الأخير لا زال مجهولا

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، عن انتشال جثمان شهيد كان مكلفًا بتأمين الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر. وأكد أن مصير الأسير وعدد من المجاهدين الآسرين لا يزال مجهولًا في ظل الظروف الصعبة.

وأشار أبو عبيدة إلى أن كتائب القسام تبذل جهودًا لحماية الأسرى وضمان سلامتهم رغم التصعيد العسكري والقصف المستمر من قبل قوات الاحتلال. وأوضح أن حياة الأسرى باتت مهددة بشكل مباشر بسبب الهجمات الإجرامية التي ينفذها جيش العدو.

واتهم الناطق العسكري الاحتلال بالكذب والتزوير في مزاعمه حول معاملة الأسرى، مؤكدًا أن العدو يعمل على الترويج لروايات كاذبة وشهادات مزورة لأسرى سابقين بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على مسؤوليته عن قتل عدد من أسراه وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وختم أبو عبيدة حديثه بالتأكيد على التزام المقاومة بمبادئها الإنسانية في التعامل مع الأسرى رغم الظروف الصعبة والمعاناة التي تسببها آلة الحرب الإسرائيلية.