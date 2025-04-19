كتائب القسام تبث تسجيلًا جديدًا لأسير (إسرائيلي) يطالب عائلته بالتحرك لتحريره

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تسجيلًا جديدًا يظهر فيه أسير (إسرائيلي) يوجه رسائل لعائلته، داعيًا إياهم إلى تكثيف الضغوط على حكومة الاحتلال من أجل التوصل لاتفاق يضمن إطلاق سراحه وسراح باقي الأسرى.

وظهر الأسير في التسجيل وهو يتحدث عبر الهاتف من مكان احتجازه، حيث خاطب أفراد عائلته برسائل مؤثرة. وناشد زوجته مواصلة بذل كل جهد ممكن من أجله، معبرًا عن أمله في تحركها الفوري.

وقال الأسير، وهو يبكي، إنه أرسل عدة رسائل إلى الحكومة والجيش ونقابات العمال لحثهم على العمل لإطلاق سراحهم، معبرًا عن تقديره للجهود المبذولة من خلال التوقيع على العرائض التي تطالب بوقف الحرب وتحرير الأسرى، داعيًا إلى استمرار هذه الجهود.

وفي رسالة خاصة لشقيقه "أوريئيل"، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، طلب منه التوجه مع زوجته إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتذكيره بوعده بشأن تحرير الأسرى وحثه على التدخل لإطلاق سراحه.

يُذكر أن هذا الأسير كان قد ظهر في تسجيل سابق بثته كتائب القسام، حيث دعا فيه نقابات العمال (الإسرائيلية) للضغط على حكومة الاحتلال لتحقيق اتفاق لإطلاق سراحه وسراح الأسرى الآخرين.