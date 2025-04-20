نائل البرغوثي: المشروع الإسرائيلي خطر حاسم على القضية الوطنية في الضفة وغزة

قال عميد الأسرى المحررين نائل البرغوثي؛ إنّ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي يشكّل تهديدًا وجوديًا وجوهريًا للقضية الوطنية الفلسطينية، مشددًا على أنه لا يقتصر على الضفة الغربية وحدها، بل يمتد أثره إلى قطاع غزة وكافة أماكن التواجد الفلسطيني.

وقال البرغوثي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن المشروع الإسرائيلي ليس مجرّد احتلال، بل هو "مشروع اقتلاع يستهدف تفريغ الأرض من أهلها وتفكيك الهوية الوطنية"، معتبرًا أن مواجهته لا يمكن أن تكون عبر تحرّكات جزئية أو فصائلية، بل تتطلب موقفًا موحّدًا ومواجهة شاملة.

وأضاف البرغوثي: "المسؤولية في مواجهة هذا المشروع تقع على عاتق كل فلسطيني، في الداخل والشتات، في المدن والقرى والمخيمات، وفي كل مواقع العمل والمقاومة"، داعيًا إلى تجاوز حالة الانقسام وتوحيد الصفوف لبناء مشروع وطني مقاوم يعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية في الحرية وتقرير المصير.

وشددّ البرغوثي على أن ما يدور في الضفة من إبادة في المناطق الشمالية؛ هو تنفيذ لجزء من مخطط سيشمل الضفة بكل قراها ومدنها؛ "لن تقتصر المذبحة عند حدود المخيمات فحسب".

وأوضح أن هذه الحرب؛ تعبر عن ماهية المشروع الصهيوني وأهدافه؛ التي تقضي أساسا على احتلال الضفة والقدس وضمها؛ بوصفها خطة استراتيجية في المشروع الإسرائيلي.

وجددّ دعوته لأهل الضفة والقدس؛ "التاريخ يكتب ولا بد أنه سيكتب من وقف متفرجا؛ ممن وقف مدافعا ومناهضا عن حقوقه الوطنية".

واختتم البرغوثي تصريحه بالتأكيد على ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات التصفية، مشيدًا بتضحيات الشهداء والأسرى في معركة الصمود والتحرر.