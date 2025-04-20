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^200 مثال: غزة العزة

عشرات الآلاف بإسطنبول يهتفون لغزة.." أسطول الحرية، انطلق"

الرسالة نت - وكالات

شارك عشرات الآلاف في إسطنبول، الأحد، بمظاهرة ضخمة دعمًا لغزة وأهلها ورفضًا لحرب الإبادة الإسرائيلية.

وانطلقت المظاهرة تحت عنوان "غزة تموت! انهض"، من محطة القطارات بمنطقة أوسكودار في القسم الآسيوي من مدينة إسطنبول، ونظمتها هيئة الإغاثة الإنسانية.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، من بينها :"الكيان الصهيوني المجرم، ارحل عن فلسطين" و"أطفال غزة ينتظروننا" و"أسطول الحرية، انطلق".

 

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ورددوا أيضا هتافات من قبيل: "من أوسكودار إلى غزة ألف تحية للمقاومة" و"عزة غزة، توقظ الأمة" و"إسرائيل قاتلة، ارحلي عن فلسطين".

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: "أرسلوا الجنود الأتراك إلى غزة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" و"استشهد أكثر من 50,800 شخص في فلسطين" و"الحصار على غزة غير قانوني" و"أيتها الدول الإسلامية، أوقفوا العصابة الصهيونية".

وتوجهت المسيرة الحاشدة نحو ميدان أوسكودار، وسط أجواء تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

والسبت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المجازر التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، أظهرت مدى زيف ما يُسمى بالقيم الغربية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بإسطنبول، خلال المؤتمر العام الاعتيادي لوقف المرأة والديمقراطية.

وأوضح الرئيس التركي أن المجازر المستمرة منذ 18 شهرًا في غزة، وسائر الأحداث التي شهدناها مؤخرًا، أظهرت مدى خواء ما يُسمى بالقيم الغربية.

وأضاف أنه "مع كل طفل بريء وامرأة ورضيع يُقتلون بوحشية، يتلاشى ما تبقى من التفوق الأخلاقي للغرب، والذي كان قد ضعف أساسًا إلى حد كبير".

وتستأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 34 على التوالي عدوانها الوحشي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر بشعة.

ومنذ فجر اليوم الأحد، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 18 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مختلف مناطق القطاع.

 

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اسطنبول مسيرات تضامنية مع غزة

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