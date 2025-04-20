حماس: عملية حومش رد مشروع على جرائم الإبادة

بارك حركة "حماس عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" المقامة على أراضٍ فلسطينية بين محافظتي جنين ونابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأكدتا أنها "جاءت في سياق الرد الطبيعي" على جرائم الاحتلال المستمرة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان صحفي نقلته "الرسالة نت" إن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" تأتي في سياق الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها بحق أهلنا في قطاع غزة، وعلى جرائمه المتصاعدة ضد شعبنا في الضفة الغربية.

ونعت حركة "حماس" الشهيد المقاوم البطل سليمان مناصرة، منفّذ "العملية الشجاعة". مؤكدة أن "شعبنا لن يحيد عن درب المقاومة، وأن شجاعة أبطالنا ستظل تتجلى في وجه بطش الاحتلال وعدوانه الهمجي".

وطالبت حركة "حماس"، أحرار الضفة وأبناء شعبنا كافة إلى تصعيد المقاومة، وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية؛ لردع الاحتلال ومستوطنيه، ووقف جرائمهم المستمرة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.