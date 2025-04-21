الشعبية تدعو إلى محاصرة شركة "إلبيت سيستمز" وملاحقة قادتها لدورها في جرائم غزة

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شعوب العالم والمنظمات والحركات التضامنية إلى التحرك العاجل لمحاصرة شركة "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems)، إحدى أبرز شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية، وذلك على خلفية تورطها المباشر في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم أطفال ونازحون.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي نقلته "الرسالة نت" أن الطائرة الانتحارية "سكاي سترايكر"، والتي تنتجها الشركة، استخدمت في تنفيذ غارات استهدفت خيامًا للنازحين ومدنيين عزّل، ما يعدّ دليلاً واضحًا على شراكة "إلبيت" الفعلية في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في القطاع.

وأشار البيان إلى أن عدداً من الدول، منها الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، وألمانيا، تتحمّل مسؤولية أخلاقية وقانونية لكونها شريكة في تمويل أو التعامل مع "إلبيت سيستمز"، لا سيما في ظل استخدامها المتكرر في عمليات القتل والتدمير خلال الحرب الجارية.

ودعت الجبهة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار الشركة حول العالم، والضغط على الحكومات الغربية لقطع علاقاتها مع الشركة والعمل على إغلاقها، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة تحرك المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قادة الشركة بصفتهم "مجرمي حرب"، نظرًا لدورهم في دعم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين.