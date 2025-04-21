حماس تدين تصريحات وزراء "إسرائيليين" بشأن الضفة الغربية وتدعو لتصعيد المقاومة

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التصريحات التي أطلقها عدد من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي دعوا فيها إلى فرض ما وصفوه بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها امتدادًا لسياسات استيطانية "عدوانية" تهدف، بحسب وصفها، إلى "تصفية القضية الفلسطينية ونهب الأرض وسرقتها من أصحابها الأصليين".

وأكدت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، أن هذه التصريحات تعكس "عقلية استعمارية وفاشية تتحكم في منظومة الاحتلال"، وتشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى "تحمّل مسؤولياتها والتحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال ووقف سياساته التوسعية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

كما دعت حماس في بيانها جماهير الشعب الفلسطيني إلى "تصعيد المقاومة بكل أشكالها"، ومواصلة "الانتفاضة والاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين"، بهدف "كسر إرادة المحتل وإفشال مخططاته التهويدية".

يُذكر أن دعوات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تثير جدلًا واسعًا، في ظل تحذيرات فلسطينية ودولية من تبعاتها على مستقبل عملية السلام والاستقرار في المنطقة.