مسيرة شعبية في طنجة احتجاجًا على مرور سفينة أسلحة أمريكية متجهة إلى الكيان

نظمت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، الإطار التنسيقي الوطني الذي يضم هيئات ونقابات وأحزابًا وحركات إسلامية وشخصيات وطنية وحقوقية وطلابية، مسيرة شعبية حاشدة اليوم قبالة ميناء طنجة المتوسط، وذلك احتجاجًا على مرور سفينة تقل أسلحة وعتادًا عسكريًّا حربيًّا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني.

وجاءت هذه المسيرة، التي دعت إليها الهيئات المنظمة حتى 20 أبريل الجاري، في إطار الحراك الشعبي المغربي المواكب لمعركة "طوفان الأقصى"، والرافض لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والمندد بسياسة التطبيع التي تتبعها الدولة المغربية.

هذه التظاهرة تأتي بعد أسبوعين من تنظيم مسيرات مركزية في الرباط، يومي 13 أبريل الماضي والأحد الماضي، ضمن سلسلة الفعاليات الشعبية المستمرة منذ أكثر من 17 شهرًا. وقد شارك في مسيرة اليوم الآلاف من المواطنين والمواطنات، الذين رفعوا شعارات تندد بالسياسة الرسمية التي تسمح بمرور سفن الأسلحة الموجهة للكيان الصهيوني، والتي تُستخدم في قتل الشعب الفلسطيني، بما في ذلك آلاف الأطفال والنساء.

كما شهدت مدينة طنجة مسيرة أخرى نظمها "الائتلاف المغربي لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، بمشاركة الآلاف، في تأكيد على استمرار الحراك الشعبي المغربي الرافض للتطبيع والداعم لمقاومة الشعب الفلسطيني.

على هامش المسيرة، تم تلاوة رسالة موقعة من عدد من المحامين والنقباء في المغرب، موجهة إلى رئيس الحكومة، تطالب بوقف التطبيع و"إيقاف المهزلة المتمثلة في السماح بمرور سفن الأسلحة". وجاء في الرسالة، التي حصل "المرصد المغاربي لمناهضة التطبيع" على نسخة منها، دعوة إلى اتخاذ موقف واضح ضد سياسة التطبيع ووقف التعاون العسكري مع الكيان الصهيوني.

من قلب هذه الفعاليات، يبعث المشاركون برسالة تضامن إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن صموده هو النموذج الذي يلهم نضالهم، داعين الله أن "يعجل بالنصر المبين ويفرج عن فلسطين وأهلها".