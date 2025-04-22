نتنياهو يتغذى على دماء غزة ليطيل عمره السياسي

لا جديد في غزة… الموت يتكرر، ولكن بنكهة سياسية خالصة هذه المرة. فبينما تُقصف البيوت وتُزهق أرواح المدنيين، يجلس بنيامين نتنياهو على كرسي الحكم كمن يتناول "مضادًا سياسيًا" من نوع خاص: دماء الفلسطينيين.

هو لا يدير دولة، بل عصابة تحكمها العقلية المافيوية: "اقصف أكثر، تبقَ أطول".

رجل فشل في الاقتصاد، وانهار في الأمن، وتورّط في الفساد، ولم ينجُ إلا حين قرر أن يحوّل غزة إلى وقود لمعركة بقائه السياسي.

استثمار سياسي

منذ السابع من أكتوبر، لم تُعرف غزة إلا بالمجازر، ولم يُعرف نتنياهو إلا بأنه من يضغط على الزناد بابتسامة باردة، يظن أنها ستطيل عمر حكومته وتؤجل مصيره المحتوم خلف القضبان.

العدوان الوحشي خلّف حتى الآن:

أكثر من 52000 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال ؛ نحو 100000 جريح، معظمهم بإصابات دائمة.

172 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال بالكامل ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات أكثر من 6,180 شهيداً.

لكن هذه الأرقام لا تهز ضميره، بل تُشبع رغبته بالبقاء: كل شهيد فلسطيني، هو برأيه يوم إضافي في الحكم.

الهروب إلى الأمام… عبر الجثث

كلما ضعفت شعبيته، فتح جبهة جديدة كلما اقترب من السقوط، أشعل حربًا.وكلما حوصر في المحكمة، حاصر غزة.

نتنياهو لا يقاتل من أجل( إسرائيل)… بل من أجل الهروب من سجنه.

لكنه نسي أن الدماء التي يُسفكها اليوم، ستتحول غدًا إلى ملفات في محكمة الجنايات الدولية، وأن التوقيع الرسمي على المذابح سيبقى حجة لا تسقط بالتقادم.

إسرائيل في حالة تآكل

المشهد في الداخل الإسرائيلي لا يقل سوداوية عن غزة ، آلاف القتلى والجرحى من الجنود '؛ هروب المستوطنين من "غلاف غزة" ؛ اقتصاد منهك، واستثمارات تغادر وزراء يهددون بالاستقالة ؛ انقسام حاد داخل الحكومة والجيش.

وكل هذا الانهيار لا يُحرّك في نتنياهو سوى مزيد من الشراهة للدم… كأنه كلما اقترب من النهاية، ضاعف عدد الضحايا.

العدالة مؤجلة… لكنها قادمة

الرجل الذي يتغذى على المجازر، يلاحقه سجل طويل من الفضائح:

قضايا احتيال وخيانة أمانة ؛ اتهامات بتلقي رشاوى من رجال أعمال ؛ تهم بالتلاعب بوسائل الإعلام.

هو اليوم يُخفي وجهه خلف دخان الحرب، لكن ما إن تنقشع، سيجد قفص الاتهام بانتظاره، وستنهال عليه أوراق الاستدعاء بدلًا من قذائف المدفعية.

مجرم مؤجل التنفيذ

اليوم يتغذى نتنياهو على مشهد المجازر وغدًا سيتقيأه التاريخ في زاوية مهملة من سجلات المجرمين.