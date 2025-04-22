الشعبية: مقاطعة اجتماعات المجلس المركزي والتأكيد على أولوية وقف العدوان

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المكتب السياسي للجبهة قرر عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المُعلن، واصفاً إياها بأنها "خطوة مجتزأة" لا يمكن أن تحل محل الخطوات الشاملة التي تم التوافق عليها خلال جولات الحوار ومخرجاتها المتكررة.

وفي بيان صادر عن الجبهة، شددت على أن سلاح المقاومة هو حق مشروع للشعب الفلسطيني، لا يجوز المساس به، مؤكدة أنه "طالما هناك احتلال، فإن مقاومته واجب"، وهو ما نصّت عليه الشرعية الدولية.

كما اعتبرت الجبهة أن وقف حرب الإبادة والمحرقة المتواصلة على قطاع غزة وكسر الحصار تمثل أولوية وطنية عاجلة، تستدعي تكثيف الجهود على كل المستويات، واستخدام مختلف الوسائل السياسية والشعبية والدولية، من أجل وقف العدوان المستمر وإفشال مخططات التهجير والتصفية التي يسعى الاحتلال إلى فرضها كذروة لهذه الحرب الإجرامية.