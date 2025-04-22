الدفاع المدني يُندد باستهداف معدات المهمات الإنسانية بغزة

أفاد جهاز "الدفاع المدني" الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 9 "كباشات" داخل مقر بلدية جباليا النزلة شمال قطاع غزة؛ "استخدمت بالتعاون مع البلديات في المهمات الإنسانية لإزالة الركام وإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء".

وقال مدير الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني، محمد المغير، في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، إن الكباشات الـ 9 تم إدخالها عبر اللجنة القطرية المصرية على دفعتين خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة.

وأوضح "المغير" أن الكباشات شملت 5 من طراظ CAT 950B، و3 CAT 950E، وكباش واحدCAT 972.

وجدد التأكيد: "طواقم الدفاع المدني استخدمت الكباشات في انتشال جثامين ورفات الشهداء من تحت الأنقاض وفي عمليات فتح الطرق لتحسين سرعة الاستجابة بمحافظتي رفح وخانيونس".

واستطرد: "كذلك استفادت منها بلديات محافظة الشمال في تسوية الأراضي لإنشاء مخيمات إيواء النازحين، وفي عمليات نقل جثامين الشهداء من المقابر الجماعية في محيط مستشفى كمال عدوان".

واستهجن "المغير" استهداف تلك المعدات والكباشات "التي لم تستخدم إلا في العمل الخدماتي والإنساني".

ولفت النظر إلى أنه جرى سابقا التوافق مع اللجنة القطرية المصرية على مكان مبيت الكباشات داخل كراج بلدية جباليا النزلة، وتم تزويدها بإحداثيات المكان.

ونبه "الدفاع المدني" إلى أن المنطقة التي استهدفت فيها الكباشات "لم يعلن الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة إخلاء أو عسكرية خطرة".

واعتبر أن استهداف الاحتلال لكباشات الدفاع المدني وأخرى تتبع لبلديات أخرى "مخالفة صريحة للملحق الإضافي لعام 1977 الخاص بأجهزة التدخل الإنساني الخاص بحماية معدات ومركبات الدفاع المدني".