39 شهيدا و105 جرحى بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مشافي قطاع غزة تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 39 شهيدًا؛ بينهم شهيد واحد "انتشال"، بالإضافة لـ 105 إصابات، إثر العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وصرحت وزارة الصحة، في التقرير الإحصائي اليومي حول شهداء وجرحى العدوان العسكري على غزة، وتلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، بأنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ونوهت إلى ارتفاع حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 51 ألفًا و305 شهداء، بالإضافة لـ 117 ألفًا و96 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وبلغت، وفق وزارة الصحة، حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الحرب العدوانية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار يوم 18 مارس الماضي، 1,928 شهيدًا إلى جانب 5,055 إصابة.