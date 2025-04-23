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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
خلال 534 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
انفوجرافيك:
أطفال في مرمى القصف
23 ابريل 2025 . الساعة: 01:53 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/302580
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حرب غزة
انفوجرافيك
اطفال غزة
حرب الابادة
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