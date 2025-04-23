(تحالف المقاومة) يدين خطاب عباس ويعدّ (المركزي) غير شرعي

أدانت قوى تحالف المقاومة الفلسطينية الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمود عباس خلال جلسات المجلس المركزي، معتبرة أنه حمل "إساءات مباشرة وخطيرة للمقاومة الفلسطينية"، ووصفت ما جاء فيه بأنه "خطاب يُعزز الانقسام ويزرع الكراهية بين أبناء الشعب الواحد".

وفي بيان صدر عنها، شددت قوى التحالف على أن المجلس المركزي بصيغته الحالية "لا يُمثّل الإرادة الشعبية الفلسطينية ولا القوى الحية في الساحة الوطنية"، مضيفة أن انعقاده جاء في "سياقٍ واضح لتكريس التوريث السياسي" ولا علاقة له بجراح ومعاناة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

ووصفت القوى خطاب عباس بأنه "منفصل عن الواقع النضالي لشعبنا"، مؤكدة أن الهجوم على قوى المقاومة يمثل "محاولة يائسة لإضعاف الصف الوطني وتفتيت وحدته"، ويخدم "أجندات لا تمت بصلة لتاريخ الشعب الفلسطيني المقاوم ولا لمصالحه العليا".

كما دعت قوى تحالف المقاومة الرئيس عباس إلى "إنهاء مسيرته السياسية بموقف وطني مشرّف يعيد الاعتبار لوحدة الشعب الفلسطيني ومؤسساته"، متهمة إياه بقيادة مرحلة طويلة من "الانقسام والدمار المؤسساتي".

واختتمت بالقول: "شعبنا سيبقى وفيًّا لخيار المقاومة، ولن تغتاله الكلمات ولا المجالس المفروضة، وستبقى إرادة شعبنا أقوى من كل محاولات التهميش والإقصاء".