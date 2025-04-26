القسام تعلن تفاصيل استهداف قوة خاصة إسرائيلية في حي الشجاعية

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت قوة خاصة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان لها أن مجاهديها تمكنوا، يوم الجمعة، من قصف الموقع بعدد من قذائف الـ"RBG" وصواريخ "الياسين 105"، أعقبها اشتباكات مباشرة بالأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوة الإسرائيلية.

وأفادت مصادر عبرية أن العملية أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة سبعة آخرين، بينهم حالات حرجة، خلال المواجهات التي شهدتها غزة يوم الجمعة.

يُذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي أعقب عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها كتائب القسام في أكتوبر الماضي ردًا على جرائم الاحتلال واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.