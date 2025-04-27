خانيونس: 8 شهداء بقصف الاحتلال خيمة نازحين

ارتقى 8 شهداء على الأقل، بينهم 3 أطفال وسيدة، وأصيب آخرون، بعد ظهر الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين، شمال غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وقال الدفاع المدني بغزة إن طواقمه انتشلت ثمانية شهداء، وأجلت عددًا من المصابين إلى مجمع ناصر الطبي بخانيونس، في استهداف الاحتلال خيمة لعائلتي عقل وأبو عمرة في مدينة حمد شمال محافظة خانيونس جنوبي القطاع.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خانيونس.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، لليوم الـ 41 تواليًا، في ظل تفشي المجاعة والأوضاع المعيشية القاسية للنازحين في أنحاء قطاع غزة كافة.

ومع استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع، أعلنت مصادر طبية استشهاد 25 مواطنًا منذ فجر اليوم الأحد.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 51 شهيداً، منهم 11 شهيداً انتشال، و 115 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.