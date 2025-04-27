غالبيتهم أطفال.. 8 شهداء بقصف "إسرائيلي" على دير البلح

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد 4 أطفال بغارة إسرائيلية استهدفتهم في محيط المخيم الجزائري، شمالي مدينة دير البلح.

وارتقى 4 شهداء في قصف من مسيرة إسرائيلية على "بسطة" بالقرب من مول أبو صفر وسط دير البلح.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية محيط مستشفى الهيئة الدولية، غربي مدينة دير البلح.

وكانت قوات الاحتلال جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 2151 مواطنًا وإصابة 5598 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية قطرية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 169 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.