في غزة.. مقاطع التقطتها كاميرا جندي تكشف جزءًا من جرائم الاحتلال

أظهرت مقاطع مصورة التقطتها كاميرا جندي إسرائيلي، عُثر عليها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، تنكيل جيش الاحتلال بفلسطينيين، واقتحامه منازل وتخريب محتوياتها.

وبينت قناة الجزيرة التي نشرت المقاطع المصورة، الأحد، أنها تعود إلى يوليو/ تموز 2024، وأن كاميرا الجندي الإسرائيلي التي التقطتها، فُقدت منه بعد اشتباكات مع مقاومين في حي الشجاعية بغزة.

وكشفت المقاطع أيضًا؛ إجبار فلسطينيين على نزع ملابسهم ورفع أيديهم، والسير أمام الجنود، فيما لم يعرف مصيرهم حتى ساعة النشر.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، لليوم الـ 41 تواليًا، في ظل تفشي المجاعة والأوضاع المعيشية القاسية للنازحين في أنحاء قطاع غزة كافة.

ومع استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع، أعلنت مصادر طبية استشهاد 32 مواطنًا منذ فجر اليوم الأحد.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 51 شهيداً، منهم 11 شهيداً انتشال، و 115 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.