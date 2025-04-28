الاحتلال يفرج عن 11 أسيرًا من غزة

أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم الاثنين، عن 11 من أسرى قطاع غزة، ووصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس جنوبي القطاع.
وذكر مكتب إعلام الأسرى، أسماء الـ 11 أسيرًا المفرج عنهم بعد نقلهم من قبل الصليب الأحمر، وهم
1_يوسف حاتم أبو طبيخ
2_زهدي عبد السلام البرواي
3_عبد الهادي المقيد
4_يوسف شاهر ابو عودة
5_وسيم حسام شلحة
6_نصر سميح عويضة
7_عليان جمال ورش اغا
8_احمد محمد الطبش
9_وائل طلال ابراهيم
10محمد عويض ابو عمره
11_سيف الدين صلاح بهار
واعتقل جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة مئات المواطنين من غزة، عبر ما يعرف بـ"الحلابات"، والاقتحامات، وتم الإفراج عن عدد منهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، قبل أن تتنصل "إسرائيل" من اتفاق وقف النار بغزة، في 18 مارس المنصرم.
وتواصل "إسرائيل" عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 51000 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 116343 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض