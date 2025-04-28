الاحتلال يفرج عن 11 أسيرًا من غزة

أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم الاثنين، عن 11 من أسرى قطاع غزة، ووصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس جنوبي القطاع.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أسماء الـ 11 أسيرًا المفرج عنهم بعد نقلهم من قبل الصليب الأحمر، وهم

1_يوسف حاتم أبو طبيخ

2_زهدي عبد السلام البرواي

3_عبد الهادي المقيد

4_يوسف شاهر ابو عودة

5_وسيم حسام شلحة

6_نصر سميح عويضة

7_عليان جمال ورش اغا

8_احمد محمد الطبش

9_وائل طلال ابراهيم

10محمد عويض ابو عمره

11_سيف الدين صلاح بهار

واعتقل جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة مئات المواطنين من غزة، عبر ما يعرف بـ"الحلابات"، والاقتحامات، وتم الإفراج عن عدد منهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، قبل أن تتنصل "إسرائيل" من اتفاق وقف النار بغزة، في 18 مارس المنصرم.

وتواصل "إسرائيل" عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 51000 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 116343 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض