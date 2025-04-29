مستجدات حرب الإبادة: الاحتلال يواصل القتل وخرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ43

في سلسلة من التطورات الميدانية، نفّذ الاحتلال غارات جوية شمال شرقي بلدة القرارة شمالي خان يونس، وقصف مدفعياً مناطق في النصيرات والشجاعية ومحيط مدينة غزة. كما استهدف مباني سكنية شمال غربي رفح، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين في خيام النازحين بمناطق المواصي جنوب خان يونس، ومن بين الضحايا طفلة تدعى مسك شلوف وسيدة تدعى عزيزة شلوف، بالإضافة إلى شهداء مجهولي الهوية.

وشملت الهجمات أيضاً قصفاً عنيفاً على مواقع مدنية مثل نادي القرارة الرياضي، إلى جانب اقتحام قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة الغربية، بما في ذلك طولكرم، نابلس، والخليل، حيث نفّذ الجنود عمليات هدم واعتقالات واسعة، مما يعكس تصعيداً شاملاً في كافة الأراضي الفلسطينية.

وحسب التقرير الإحصائي لوزارة الصحة في غزة، استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية 51 شهيدًا، بينهم 11 شهيدًا انتُشلوا من تحت الأنقاض، إضافة إلى 115 إصابة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضحت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المكثف واستهداف مناطق عدة.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 52,243 شهيدًا، و117,639 مصابًا، بعد إضافة 697 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية ممن استُكملت بياناتهم واعتمدتهم اللجنة القضائية المكلفة بمتابعة ملف التبليغات والمفقودين.

وقد استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي استمر نحو شهرين وشمل انسحاباً محدوداً وصفقة تبادل أسرى. الهجمات الإسرائيلية العنيفة، التي بدأت مع ساعات الفجر، أدت إلى استشهاد أكثر من 400 فلسطيني وإصابة 500 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، في تصعيد جديد ينسف الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع.

منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، ارتقى أكثر من 51,495 شهيداً، وأصيب ما يزيد عن 117,524 آخرين، وسط تدمير واسع للبنية التحتية والأحياء السكنية، فيما يواصل الاحتلال استهداف المنازل والمرافق العامة.

في الوقت الذي تعاني فيه غزة من وضع إنساني كارثي، تؤكد منظمات حقوقية أن ما يجري هو إبادة جماعية أمام أنظار العالم الذي يقف عاجزاً عن وقف العدوان المستمر