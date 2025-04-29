مفوض عام الأونروا: الاحتلال اعتقل 50 موظفاً منذ بدء الحرب على غزة

كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 50 موظفًا من الوكالة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، من بينهم معلمون وأطباء.

وأكد لازاريني أن المعتقلين تعرضوا لمعاملة صادمة وغير إنسانية، شملت الضرب واستخدامهم كدروع بشرية، فضلًا عن إجبار العديد منهم على الإدلاء باعترافات قسرية، واصفًا ما حدث بأنه "مروع وصادم"، وداعيا إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات القانون الدولي في غزة.

وفي سياق متصل، حذرت "أونروا" من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية المخصصة للسكان تتعرض للتلف بسبب استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات.

وقالت الوكالة إن ما يقارب 3,000 شاحنة محملة بالإمدادات الأساسية ما زالت عالقة، تنتظر إذن الدخول إلى القطاع، لافتة إلى أن هذه الشحنات مخصصة للمتضررين وتفسد تدريجيًا مع مرور الوقت.

ودعت "أونروا" إلى رفع الحصار الإسرائيلي فورا، مؤكدة أن المعاناة الإنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب استمرار العدوان ونفاد الغذاء والمياه.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع حاد في حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والرضع، في ظل منع إدخال المساعدات وغياب الرعاية الطبية اللازمة.

وذكر بيان للمكتب أن نحو 65 ألف حالة تم علاجها في المستشفيات والمراكز الطبية المتبقية، تمثل جزءًا من 1.1 مليون طفل يعانون من الجوع اليومي نتيجة الأوضاع الكارثية في القطاع.

كما أشار إلى تزايد حالات الإجهاض ونقص الحضّانات، ما يعكس عمق الأزمة الصحية والإنسانية المتفاقمة.

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، عبر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن استيائه العميق من الأوضاع المأساوية التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة، مؤكدا أن الوضع الإنساني "يصل إلى مستويات جديدة من اليأس كل يوم".

وانتقد غراندي ما وصفه بـ"استهانة المجتمع الدولي بالقانون الدولي الإنساني"، محملًا مجلس الأمن مسؤولية الفشل في الحفاظ على السلام والأمن.

وأضاف أن العنف بات "العملة السائدة في هذا العصر"، مستشهدًا بكلمات البابا فرنسيس الذي قال إن "كل حرب تمثل استسلامًا مخزيًا".

في ظل هذا الواقع المأساوي، تتواصل المطالبات الدولية بضرورة التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة، في وقت يعيش فيه السكان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.