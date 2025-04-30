هآرتس: اتساع الهجوم على غزة قد يعرض الاسرى للخطر

نقلت ،صحفية هآرتس الإسرائيلية، عن مسؤولين أمنيين ،وتقديرات أمنية لدى الاحتلال أن اتساع العملية العسكرية بغزة ،قد يعرض الأسرى الاسرائيليين للخطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاطر كبيرة لأي عملية عسكرية ،تتعلق كذلك بمقتل الكثير من الجنود.

ولفتت الصحيفة إلى أن كثير من الضباط والجنود الإسرائيليين رفضوا الانضمام للمرحلة القادمة إذا وسعت العملية بغزة.

واكدت أنه لن يكون مناص خلال الأسابيع القادمة من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن التقديرات الاسرائيلية بأن المساعدات الإنسانية في غزة قد تنفد خلال 3 أسابيع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 44 على التوالي عدوانه الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، بارتكابه جرائم حرب ومجازر بشعة، جل ضحاياها من النساء والأطفال وكبار السن.

ومنذ استئناف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الفائت، استشهد 2,273 مواطنًا، إلى جانب إصابة 5,864 آخرين بجروح متفاوتة.