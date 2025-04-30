اتحاد نقابات العمال يدعو لتحويل يوم العمال إلى يوم لنصرة غزة

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، في بيان صادر بمناسبة يوم العمال العالمي، إلى تحويل فعاليات الأول من أيار إلى يوم نصرة لعمال غزة والشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الكارثية التي يواجهها العمال نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأشار الاتحاد إلى أن الحرب الإسرائيلية المستمرة دمرت كافة القطاعات العمالية بشكل كامل، مما أدى لتعطيل مئات الآلاف من العمال، وتسبب بارتفاع معدلات البطالة في صفوفهم إلى أكثر من 80%. كما شملت آثار الحرب تدمير المصانع والورش والبنى التحتية، واستهداف العاملين في مجالات الزراعة والصيد والإغاثة والخدمات الأساسية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم.

وأوضح البيان أن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف عند تدمير الاقتصاد الفلسطيني، بل امتد ليشمل منع إدخال الوقود والغذاء وقطع الكهرباء والمياه، مما زاد من معاناة العمال وأسرهم، حيث يعيش العديد منهم في ظروف إنسانية مأساوية، ويعتمدون على المساعدات التي توقفت نتيجة إغلاق المعابر.

وأكد الاتحاد على عدة مطالب، أبرزها:

دعوة الاتحادات العمالية العربية والدولية لتنظيم فعاليات تضامنية مع عمال غزة.

مطالبة المجتمع الدولي بمحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

رفض مخططات التهجير والتأكيد على التمسك بالأرض.

الإشادة بمظاهر الإسناد الشعبي الدولي التي تعكس تمسك العالم بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وختم الاتحاد بيانه بتأكيد أن يوم العمال العالمي يجب أن يكون فرصة لإعلاء صوت التضامن مع غزة، وإبراز معاناة العمال الذين يواجهون أصعب الظروف، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.