مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم 44

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن 35 شهيدًا و109 جرحى وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي المستمر. وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، بسبب تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى بعض المناطق نتيجة القصف العنيف.

وفي أحدث إحصائية صادرة عن الوزارة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء 52,400 شهيد، بالإضافة إلى 118,014 جريحًا، في حين سجلت الفترة منذ استئناف الحرب في 18 مارس 2025، سقوط 2,308 شهداء و5,973 مصابًا.

شهداء المحافظة الوسطى وشمال غزة

ذكرت مصادر طبية أن 29 مدنيًا فلسطينيًا ارتقوا شهداء، غالبيتهم من المحافظة الوسطى، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم. ومن بين الضحايا 5 شهداء من عائلة أبو جراد في منطقة شعشاعة شرق جباليا، هم: إبراهيم عودة أبو جراد، هيثم عودة أبو جراد، نعيم عودة أبو جراد، وليد عطية أبو جراد، فراس أمين أبو سعيد.

كما ارتقت الشهيدة مريم كراز متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في قصف استهدف مقهى "زيتونة" وسط قطاع غزة قبل أيام.

استهداف خيم النازحين ومناطق سكنية

استهدف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة شارع العشرين بمخيم النصيرات، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم أطفال. في دير البلح، ارتقى الشهيدان إبراهيم شحادة البيوك وعبد الله سليمان بربخ جراء قصف طال مجموعة من المواطنين في منطقة قيزان أبو رشوان بخانيونس جنوب القطاع.

غارات مكثفة في مناطق مختلفة

نفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية عنيفة شرق حي التفاح بمدينة غزة، كما استهدفت غارات أخرى مناطق شرق جباليا شمال القطاع، وحي النزاز في الشجاعية حيث استشهد الشاب محمد معين المبيض إثر إصابته بطلق ناري من طائرة مسيرة إسرائيلية.

كما طالت الغارات مناطق في بيت حانون شمال القطاع وشارع الصليب في خانيونس، متسببةً في أضرار جسيمة بالمنازل والبنية التحتية.

مع تزايد وتيرة القصف، يستمر العدوان في استهداف المدنيين والبنية التحتية وسط دعوات حقوقية دولية بضرورة وقف التصعيد وإنقاذ الأرواح.