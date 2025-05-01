عشائر غزة تدعو لتشكيل لجان حماية شعبية لمواجهة الفوضى وتُحذر من مجاعة تهدد حياة الأطفال



أصدرت الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة بيانًا صحفيًا حذرت فيه من دخول القطاع مرحلة خطيرة من التجويع الجماعي، نتيجة استمرار الحصار وتفاقم الأوضاع الإنسانية، في ظل ما وصفته بـ"الصمت الدولي المتواطئ".

وأكدت الهيئة أن غزة تشهد يوميًا مشاهد مأساوية لأطفال يعانون من الجوع، وأسر تفتش عن الطعام بين أنقاض منازلها، ومرضى يموتون لغياب العلاج، معتبرة أن هذا الواقع "وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء".

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية بسرعة التحرك وفتح ممرات آمنة ومستدامة لإدخال الغذاء والدواء، لإنقاذ ما تبقى من الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.

وفي ظل غياب النظام وتراجع أدوات الحماية الرسمية، دعت الهيئة إلى تشكيل لجان حماية شعبية في مختلف مناطق غزة، للتصدي لحالات الفوضى، ومحاولات النهب والسرقة التي تهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم.

واختتم البيان بنداء إنساني عاجل: "إن غزة اليوم تستصرخ الضمائر الحية… فهل من مجيب؟"