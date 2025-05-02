استشهاد 6 في قصف "إسرائيلي" لتكية خيرية بغزة

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم غارة جوية استهدفت بشكل مباشر تكية خيرية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، مما تسبب باستشهاد ستة فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

الموقع المستهدف يتبع جمعية قوافل الخير، وكان يُستخدم لتوزيع الطعام على العائلات المنكوبة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الإنسانية في القطاع. الغارة وقعت بينما كان المتطوعون يقومون بإعداد وجبات للعائلات المتضررة، في وقت يشهد فيه القطاع أزمة إنسانية غير مسبوقة.

الشهداء الذين ارتقوا في هذا القصف الغادر هم:"محمود عبدالله المقيد، أحمد قزاعر، تامر حمدان، رزق المدهون، حاتم الساعاتي، سامر النويري".

يذكر أنه أمس ليلة الخميس حاول بعض اللصوص سرقة التكية فقامت الجمعية بتأمينها من خلال شبابها وقامت طائرات الاحتلال باستهدافهم اليوم.