العالول للرسالة: حراك كبير وواسع قادم الأيام لكسر الحصار عن غزة

استنكر زياد العالول، المتحدث باسم مؤتمر فلسطينيي الخارج، الهجوم الإسرائيلي بمسيرة على إحدى سفن "أسطول الحرية" المتجهة إلى قطاع غزة، والذي وقع قبالة السواحل المالطية، واعتبره تصعيدًا خطيرًا وبلطجة صهيونية تهدد الملاحة الدولية في البحر المتوسط وتشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكد العالول في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن هذا الاعتداء الإسرائيلي لن يثني النشطاء والمتضامنين عن مواصلة جهودهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك حراكًا واسعًا قادمًا خلال الفترة القريبة القدمة بأدوات وأساليب متنوعة لكسر الحصار غ غزة ، ورفع الظلم عن أكثر من مليوني إنسان يعيشون تحت حصار غير قانوني وغير إنساني.

وأوضح العالول أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تخويف المتضامنين وعرقلة أي تحرك شعبي أو دولي داعم للقضية الفلسطينية، لكنه شدد على أن هذه المحاولات لن تنجح، مؤكدًا أن المسيرة التضامنية ستستمر بكل قوة.

ووجّه العالول دعوة صريحة إلى الشعوب العربية للتحرك وكسر الصمت الرسمي، متسائلًا: "لماذا ننتظر المتضامنين من أوروبا ومن أقاصي العالم لمحاولة كسر الحصار عن غزة، بينما تقف شعوبنا عاجزة عن الفعل وحتى عن المحاولة؟"

وأضاف أن الحصار المفروض على قطاع غزة يتنافى مع كل القوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وأن أي تحرك لكسره بكل الوسائل هو حق قانوني وإنساني لإنقاذ المدنيين المحاصرين.