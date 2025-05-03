الصحة : غزة على أعتاب موجة وفيات جماعية بسبب سوء التغذية

حذّر د. أحمد الفرا، رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي، من كارثة صحية وشيكة تهدد حياة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القطاع "أمام موجة كبيرة من الوفيات بسبب سوء التغذية"، إذا استمر الوضع الإنساني على حاله.

وأعلنت وزارة الصحة ؛ صباح السبت؛ عن وفاة الطفلة جنان الكافي 6 شهور؛ نتيجة سوء التغذية؛ وهي أول حالة وفيات في هذه الموجة من التجويع؛ بعد شهرين كاملين متواصلين من الاغلاق المفروض على قطاع غزة

وأكد الفرا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن الشهرين الماضيين لم يشهدا دخول أي مواد غذائية أو حليب أطفال أو مكملات غذائية إلى قطاع غزة، نتيجة الحصار الكامل المفروض، ما تسبب بتفاقم سريع في حالات الجوع ونقص التغذية، خاصة في صفوف الأطفال.

وأوضح أن الوضع يتدهور يومًا بعد يوم ككرة ثلج، خصوصًا بعد نفاد الوقود من المنازل والمخازن، وانعدام الخضروات نتيجة السيطرة على المناطق الجنوبية والشرقية للقطاع، والتي كانت تشكل مصدرًا رئيسيًا للإنتاج الزراعي.

وأشار د. الفرا إلى أن 2.3 مليون نسمة يعيشون اليوم تحت ضغط انعدام الأمن الغذائي، مضيفًا: "نرصد تزايدًا في حالات الوزن الناقص، وانخفاض حاد في الكتلة الجسدية، وسقوط الشعر، وتغيّرات جسدية ونفسية واضحة لدى الأطفال"، وهي أعراض تنذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق.

واختتم تصريحه بالتحذير من أن القطاع قد يشهد خلال فترة قصيرة وفيات بأعداد كبيرة جدًا، إن لم يتم تدارك الأمر فورًا عبر فتح المعابر، والسماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية العاجلة.

وسجلت منظمة الصحة العالمية 50 فلسطينيا؛ نتيجة الجوع؛ خلال حرب الإبادة المتواصلة ضد قطاع غزة.