نتنياهو يؤجل زيارته إلى أذربيجان بسبب رفض تركي لعبوره

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه جرى تأجيل زيارته إلى أذربيجان، وسط أنباء عن أن السبب هو رفض تركيا السماح لطائرته بعبور مجالها الجوي.

وقال مكتب نتنياهو، إنه تقرر تأجيل زيارة رئيس حكومة الاحتلال المقررة خلال الأيام المقبلة، مرجعا ذلك لعدة أسباب منها التطورات الأخيرة في غزة وسوريا.

وأشار المكتب أيضا إلى "الجدول الدبلوماسي والأمني المكثف"، مضيفا أنه تقرر إعادة جدولة الزيارة، دون الإعلان عن موعد جديد.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من السابع إلى 11 مايو/أيار الجاري؛ حيث كان من المفترض أن يلتقي نتنياهو خلال الزيارة بالرئيس إلهام علييف.