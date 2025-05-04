أشاد أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في تغريدة له بالدور البطولي الذي يقوم به اليمن في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على عمق العلاقة النضالية بين الشعبين الفلسطيني واليمني.

وقال أبو عبيدة: "المجد لليمن صنو فلسطين وهي تواصل تحديها لأعتى قوى الظلم وتأبى الخنوع أو الانكسار رغم ما تتعرض له من عدوان، وتصعّد من هجماتها على قلب الكيان الصهيوني المسخ متجاوزةً المنظومات الأكثر تطوراً في العالم لتصيب أهدافها بدقة".

وأضاف: "ألا سدد الله رميكم، وبارك جهادكم، وتقبل الله تضحياتكم، أنتم منا ونحن منكم".

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد العمليات التي ينفذها الجيش اليمني وأنصار الله ضد الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك استهداف مواقع حساسة، الأمر الذي يعكس التزام اليمن بالقضية الفلسطينية ودعمه لنضال الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال.