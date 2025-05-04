المرصد الأورومتوسطي: خطة المساعدات الإسرائيلية لغزة تُشرعن التجويع تحت غطاء إنساني زائف

انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، الخطة الإسرائيلية المقترحة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها مناورة جديدة تهدف إلى تمديد الحصار الشامل المفروض على القطاع، عبر صيغة مضللة تُضفي طابعًا إنسانيًا مزيفًا على سياسة التجويع الممنهجة.

وأوضح المرصد في بيان صحفي أن الخطة تركز على فرض هيمنة إسرائيلية شاملة على جميع مراحل المساعدات، بدءًا من تحديد طبيعة المساعدات وكمياتها وآليات إدخالها، وصولًا إلى مواقع تخزينها وتوزيعها، وحتى تحديد الفئات المستفيدة منها. وأكد المرصد أن هذه الإجراءات تعكس نية واضحة لإدارة جريمة التجويع المستمرة بدلاً من إنهائها، في إطار جريمة إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 19 شهرًا.

وأشار المرصد إلى أن هذه الآلية المقترحة تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على مقومات الحياة الأساسية لسكان قطاع غزة، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية، ويعزز استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى رفض الخطة الإسرائيلية والإصرار على آليات إنسانية مستقلة وشفافة لإدخال المساعدات إلى غزة، بما يضمن وصولها الفوري والكامل إلى السكان دون قيود أو شروط.