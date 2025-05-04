أوضاع صعبة في "جلبوع".. قمع مستمر ومتصاعد للأسرى

وصفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، الأوضاع في سجن "جلبوع" بأنها "صعب جدًا"، حيث تتعمد ادارة المعتقل قمع الأسرى واقتحام غرفهم وضربهم والاعتداء عليهم بشكل وحشي ومخيف.

ونقلت الهيئة عن محاميها أن هناك الكثير من الأسرى في سجن "جلبوع" مصابون بكسور بالأضلاع، ومشاكل بالسمع والبصر، وأوجاع بالبطن بسبب الضربات على الرأس والعينين، والبطن، من قبل السجانين.

وأضافت الهيئة في بيانٍ لها تلقته "الرسالة نت" أن أسرى "جلبوع" تعرضوا بتاريخ 21/4/2025 لاقتحام من قبل وحدات القمع برفقة الكلاب البوليسية الشرسة، والتي مزقت أرجل الأسرى وسببت لهم جروحا وإصابات عديدة.

كما تعرض الأسرى لاقتحام آخر بتاريخ 28/4/2025 حيث اقتحمت وحدات القمع غرفة 16 في قسم 5، واعتدت بالضرب على 8 أسرى داخل الغرفة بشكل هستيري.

وقال محامي الهيئة إن مرض الجرب (السكابيوس) ينتشر بشكل كبير بين الأسرى، ولا يوجد أي علاج يقدم لهم، وأن بعض الأسرى تنتشر الدمامل على أجسادهم، كما يتم معاقبة الأسرى بحرمانهم من الخروج إلى الفورة.

وأوضح المحامي أن الأسير إبراهيم الرمادي (23 عاماً) حي الشيخ جراح بالقدس، يعاني من مرض الشقيقة، ومن وجود ماء في القلب منذ طفولته، وهو بحاجة ماسة الى ادوية خاصة به، ومنذ اعتقاله لم يحصل على أي نوع من الأدوية، كذلك أصيب منذ أشهر بمرض "السكابيوس" ويعاني منه كثيرا.

فيما يعاني الأسير ناصر بعارة (29 عاماً)، من مدينة نابلس، من كسور في الأضلاع، ورضوض في جميع أنحاء جسمه بسبب الضرب الذي تعرض له على يد السجانين خلال عملية القمع.