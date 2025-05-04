مدير المستشفيات الميدانية بغزة: المجاعة قادمة

قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بقطاع غزة مروان الهمص، إن أغلب سكان قطاع غزة يعيشون تجويعا ينفذه الاحتلال.

وأضاف الهمص في تصريحات متلفزة تابعتها "الرسالة نت"، أن المجاعة قادمة لا محالة في القطاع، وأن لا حيلة للطواقم الطبية أمام ما يحدث.

وتابع: "لا حليب صناعيا للأطفال ولا أدوية للنساء الحوامل"، موجهًا رسالته للعالم بأن يوقف حرب الإبادة والتجويع، وقال: "نريد أن نعيش بسلام شأننا شأن أي شعب في العالم كله".

وبيّن الهمص أن كمية الوقود في المستشفيات لا تكفي سوى لثلاثة أيام.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد أشار في بيان له أمس، أن المجاعة تتفشى في قطاع غزة بمستويات كارثية، مشيرًا إلى ارتفاع حاد في معدلات الوفاة الطبيعية بين السكان، لا سيما بين الأطفال وكبار السن.

وأوضح المرصد أن هذا هو أطول حصار شامل يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية مع دخول الحصار شهره الثالث.

وفي ظل الإغلاق التام لمعابر القطاع للشهر الثاني على التوالي، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 91% من السكان يواجهون أزمة غذائية خانقة، وسط نقص حاد في المواد الأساسية.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية الحاد إلى 57 حالة، معظمهم من الأطفال، إلى جانب مرضى وكبار في السن.