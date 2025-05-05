"حماس" تُثمن حصار اليمن الجوي للاحتلال

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إعلان القوات المسلحة اليمنية فرضها حصاراً جوياً شاملاً على كيان الاحتلال الإسرائيلي، رداً على نيات جيش الاحتلال توسيع عملياته العدوانية ضد قطاع غزة.

ووصفت حركة "حماس" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، الخطوة اليمنية بـ "الإجراء البطولي". مؤكدة أنه "يجسّد عمق انخراط اليمن وأنصار الله في معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني وإسناده".

وأكملت: "إن اليمن العزيز بمواقفه المشرّفة التي تعبّر عن أصالة شعبه وشجاعة قيادته، يُعيد في هذه المعركة البطولية، الاعتبار لقِيَم الأخوة وروابط الدين والعروبة؛ والالتصاق بقضايا الأمة وشعوبها، ومقدساتها".

ورأت أن تأكيد القوات المسلّحة اليمنية، عدم قبول "اليمن الحرّ" استباحة الاحتلال للأراضي العربية خصوصاً في لبنان وسوريا، "تأكيدٌ مسؤولٌ على وحدة المصير".

واعتبرت "حماس" أن ذلك "يؤكد ضرورة توحيد الجهود للتصدي للمخططات الصهيونية الخطيرة التي تستهدف الأمة برمّتها".

وجددت الحركة، نداءها للأمتين العربية والإسلامية بكافة مكوّناتها، للانخراط في معركة الدفاع عن الأمة واستقلالها، ومواجهة مشاريع الاحتلال الفاشي، والعمل لاقتلاعه عن كل الأراضي العربية المحتلة.