أكثر من 50 شهيدًا في أحدث حصيلة جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 50 شهيدًا، وذلك جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم.

وقالت مصادر محلية وطبية إن معظم الشهداء من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي استهدف مختلف المناطق في القطاع. كما تسببت الهجمات في إصابة العديد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، وسط صعوبة كبيرة في الوصول إلى المصابين بسبب الحصار المشدد.

وواصلت طائرات الاحتلال قصف مواقع في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن تدمير عدد من المباني السكنية والمرافق المدنية. وتواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف جهودها في انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، في ظل صعوبة الحركة نتيجة لتواصل الهجمات.

وارتفعت المطالبات الدولية بوقف التصعيد فوريًا، في وقت يواجه فيه قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة جراء الحصار المستمر والعدوان المتواصل منذ أكثر من عام ونصف.