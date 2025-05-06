الأونروا: كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي

صرّح المتحدث الإعلامي باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة قد وصل إلى مستويات كارثية بعد أكثر من شهرين على الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وأوضح أبو حسنة أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة يعيشون على وجبة واحدة فقط كل يومين أو ثلاثة أيام، في حين يعاني أكثر من 66 ألف طفل من سوء تغذية خطير.

وأشار إلى أن الأونروا ترفض أن تكون جزءاً من الخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة، مشدداً على أن هذه الخطط لا تلتزم بمعايير الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية.