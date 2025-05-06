بلدية جباليا تحذر من كارثة وشيكة لتراكم النفايات

حذرت بلدية جباليا النزلة، يوم الثلاثاء، من انتشار وتراكم كميات النفايات في مناطق نفوذها، مع عدم مقدرة طواقم العمل على تجميعها وترحيلها في ظل الوضع الراهن الذي يعيشه قطاع غزة، ما يُنذر بكارثة صحية وبيئية وشيكة.

وقالت البلدية في تصريح صحفي اطلعت عليه "الرسالة نت": "لا تستطيع طواقم العمل لدى البلدية تجميع تلك النفايات وترحيلها بالشكل المطلوب؛ نظًرا لوقوع مكبات النفايات الرئيسية في مناطق سيطرة جيش الاحتلال".

وأضافت أن "ذلك يجبر الطواقم على الترحيل للمكبات العشوائية المؤقتة، إضافة لتدمير أكثر من 90% من آليات ومعدات البلدية جراء قصف مرافقها وكراجها المتواصل خصوصًا القصف المتعمد يوم 22-4-2025".

وأوضحت البلدية أن هذا الأمر بات يشكل مُعضلة كبيرة خشية من كارثة صحية وبيئية وشيكة في جباليا يصعب السيطرة عليها تزامنًا مع ضعف وشح موارد القطاع الصحي بغزة جراء استمرار العدوان الذي يمنع إدخال المستلزمات الطبية كافة للمنظومة الصحية في القطاع.

وطالبت البلدية جميع المؤسسات والمنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل والضغط من أجل إنهاء العدوان وإدخال الآليات والمعدات اللازمة للعمل، لتفادي الكارثة المتوقعة وإطفاء نار المعاناة في جباليا وقطاع غزة بوجه عام.