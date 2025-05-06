حماس: مجزرة البريج جريمة حرب تستوجب محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب مروّعة بعد استهدافه مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 مدنيًا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة عشرات آخرين، بعضهم ما زال تحت الأنقاض في مشهد وصفته الحركة بأنه "دموي وصادم ويعكس النزعة الإجرامية للاحتلال".

وأكدت الحركة في تصريح وصل "الرسالة نت" أن هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى السجل الأسود للعدو الصهيوني، الذي يواصل ارتكاب مجازر جماعية بحق المدنيين العزّل، في سياق حرب إبادة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني في غزة وتهجيره قسرًا.

واعتبرت "حماس" أن قصف أماكن الإيواء واللجوء التي تضم نازحين هربوا من الموت إلى ما ظنوه ملاذًا آمنًا، يكشف مدى استهتار الاحتلال بكل القيم الإنسانية والقانون الدولي، مؤكدة أن ما يجري هو انتهاك فاضح لاتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان.

ودعت الحركة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري ووقف الصمت المريب، والقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية عبر محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، والعمل على وقف العدوان، وفتح المعابر لإدخال الغذاء والدواء وإنقاذ ما تبقى من حياة في قطاع غزة.

واختتمت الحركة تصريحها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، رغم المجازر، لن ينكسر ولن يركع، وسيواصل نضاله المشروع حتى نيل حريته وحقوقه الكاملة.