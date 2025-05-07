القسام: أوقعنا قوة "إسرائيلية" بين قتيل وجريح بتفجير حقل ألغام شرقي خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري يوم الأربعاء: "مجاهدونا تمكنوا من تفجير حقل ألغام معد مسبقًا في قوة صهيونية مؤللة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح على شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس".

وأضافت "وبعدها دك مجاهدونا المكان بعدد من قذائف الهاون، ورصدوا سحب آلية مدمرة وهبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة التصدي لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في معظم مساحة مدينة رفح وعدد من مناطق القطاع لا سيما الأجزاء الشرقية منه.

ومنذ 18 آذار/مارس الجاري، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.