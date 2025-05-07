الجاليات الفلسطينية بأوروبا: واشنطن شريك رئيسي بإبادة غزة وتجويعها

قال جورج رشماوي، رئيس اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، إن قطاع غزة يمر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، مشددًا على ضرورة التدخل الدولي العاجل لإنقاذ أكثر من مليوني إنسان يواجهون خطر الموت جوعًا ومرضًا في ظل دمار شامل وانهيار تام للبنية التحتية.

ودعا رشماوي في تصريح خاص ب"الرسالة نت": الدول والمنظمات والأحزاب التي تعلن التزامها بالقانون الدولي الإنساني إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" بحق المدنيين في غزة، ورفع الحصار الخانق المفروض منذ سنوات، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون تأخير.

وحذّر من استمرار الوعود الأمريكية بشأن إدخال المساعدات ورفع الحصار، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تزال "شريكًا أساسيًا في حرب الإبادة والتجويع الممنهجة ضد شعبنا الفلسطيني، ما لم تتحول أقوالها إلى أفعال ملموسة على الأرض".

وأكد رشماوي أن "الحل يبدأ بوقف فوري وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، ورفع الحصار بشكل كامل، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال الغذاء والدواء وكل مقومات الحياة".

كما دعا إلى البدء بمرحلة إغاثية طارئة تمهيدًا لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق المدنيين، مؤكدًا أن "ما يحدث في غزة ليس مجرد أزمة، بل كارثة إنسانية وفشل أخلاقي عالمي".

واختتم بالقول: "المطلوب اليوم ليس مزيدًا من التصريحات، بل تحركٌ دوليٌّ فوريٌّ وفعّالٌ يضع حدًّا لمعاناة شعبنا، ويوقف آلة الحرب والدمار الإسرائيلية".